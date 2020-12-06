Bloquer la pub : un réflexe salutaire !

« Avez-vous déjà vu une seule page Web améliorée par de la pub ? »

— ... 🤔

— Moi non plus.

1. Préambule

La publicité en ligne est devenue le modèle économique à la base de l’activité sur Internet des grandes plateformes « prédatrices » qui en sont également les principales actrices : elle constitue ainsi plus de 75 % des revenus de Google (source) et près de 99 % de ceux de Facebook par exemple.

Comment ça marche ?

Pour que cette publicité « fonctionne » au mieux et soit la plus rentable possible pour les annonceurs et les plateformes du Web, il faut qu’elle soit adaptée le plus précisément possible à chaque internaute, qu’elle soit « ciblée ». Pour cela, le seul moyen est d’avoir une connaissance la plus étendue et la plus fine possible des habitudes et pratiques de chacun.

2. Une collecte de données omniprésente ↑

Pour y parvenir, un seul moyen pour ces entreprises : espionner nos moindres faits et gestes, nos moindres clics, nos habitudes de navigation, notre localisation, nos matériels utilisés, nos horaires d’activité préférés, nos achats, nos recherches, etc. au moyen de quantités de traqueurs placés sur les sites et dans les outils et applications que nous utilisons, au mépris du respect de la vie privée de chacun.

C’est grâce à cet arsenal entièrement dédié que les entreprises du Web parviennent à collecter des quantités astronomiques de données à caractère personnel, dans la grande majorité des cas en totale illégalité par rapport au RGPD. L’analyse et le stockage de ces données servira en particulier à entraîner des algorithmes toujours plus gourmands en énergie. Ces données sont ensuite agrégées, analysées, croisées, de manière à créer des profils utilisateur les plus précis possibles, permettant d’afficher sur les appareils de chacun des publicités les plus ciblées.

Concrètement, et pour l’expliquer de manière sommaire, « quand vous ouvrez une page contenant un espace publicitaire une requête est envoyée par votre navigateur ou votre application au serveur de publicité. Votre « profil » de consommateur est mis aux enchères et la pub du plus offrant vous est affichée. Tout ça se fait de manière automatique, en un dixième de seconde. » (La Quadrature du Net)

Ces données sont obtenues presque toujours (en tout cas beaucoup trop souvent) sans notre consentement, ou du moins en ayant obtenu notre consentement de manière détournée voire illégale grâce à des « Dark Patterns » ou design trompeur :

– Petit guide des Dark Patterns, les mauvaises pratiques qui pourrissent l’internet

– Pièges sur les sites de commerce en ligne : attention aux dark patterns !





Tous ces dispositifs sont mis en œuvre au moyen de lignes de code supplémentaires dans le code source des pages web que vous visitez, les rendant beaucoup plus « lourdes » que nécessaire, au détriment de l’expérience de navigation et pire, de l’accessibilité des contenus. À ce titre, la publicité contribue largement à la « merdification du Web » (terme rendu populaire depuis 2023 par l’écrivain américain Cory Doctorow qui parlait de « enshittification »).

Il n’y a là aucune exagération et pour bien se rendre compte de l’ampleur du problème, il suffit de comparer l’affichage d’une même page web avec et sans bloqueur de publicités. Prenons par exemple la page d’accueil d’un site « d’informations » connu : https://www.nouvelobs.com/

Sans bloqueur de pubs Avec bloqueur de pubs Aspect page

d’accueil Page d’accueil

(suite) Poids de

la page

On constate la différence au premier coup d’œil. On remarquera en particulier la surface exagérément grande occupée par la publicité sur la page quand on n’utilise pas de bloqueur de publicités. Le contenu utile de la page est affiché dans un cadre d’environ 1000 pixels de large sur 800 pixels de haut (sur ce site ayant servi d’exemple). Si on se réfère à un écran de résolution courante FullHD de 1920 x 1080 pixels, on a donc le contenu utile qui n’occupe qu’environ 40 % de la surface de la page ! Mis à part le bandeau de titre, tout le reste est dédié à l’affichage de la publicité.

Mais le problème va bien au delà de la surcharge visuelle de l’affichage… Si on compare le nombre de requêtes effectuées par le navigateur pour afficher la page demandée et le poids (en Ko) de données transférées, le verdict est sans appel et le résultat est assez vertigineux :



Sans bloqueur : plus de 600 requêtes , pour près de 15 Mo transférés et 40 secondes pour finaliser l'affichage de la page,

, pour transférés et 40 secondes pour finaliser l'affichage de la page, Avec bloqueur : 27 requêtes pour 980 Ko transférés et 1,5 s pour afficher la page. 25 fois moins de requêtes et 15 fois moins de données transférées !

On constate même que sans bloqueur de pubs la page envoie des requêtes de manière continue, incessante, au rythme d'une par seconde environ et que le nombre des 600 constatées sur la capture d'écran ci-dessus augmente sans cesse, même sans cliquer sur quoi que ce soit, sans scroller, sans toucher à rien ! Le poids des données transférées augmente lui aussi en conséquence, indéfiniment.

Et si on attend encore, au bout d'un moment la page se recharge automatiquement, recommençant le processus au début.

3. Vos données valent de l’or ↑

En 2025, le marché mondial de la publicité approche les 1000 milliards de dollars, dont près de 75 % pour les pubs numériques !



Total des dépenses publicitaires mondiales en 2025

Source : https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report

Ce gaspillage de ressources a pour seul but de nous faire consommer toujours plus en nous surveillant de plus en plus et en censurant, discriminant et polluant au passage les espaces d’expression en ligne.

Tous ces éléments qui précèdent montrent qu’un modèle économique basé sur de la pub et fonctionnant grâce à la collecte (et surtout à la revente) des données des utilisateurs est mauvais et toxique. Une des solutions, à l’échelle individuelle, c’est de commencer par bloquer systématiquement les pubs. Si ça ne changera pas grand chose au système, ce sera déjà infiniment plus confortable en ce qui concerne notre navigation Web et notre utilisation quotidienne d’outils numériques divers. Ce sera ensuite beaucoup plus satisfaisant du point de vue le la protection de nos données.

4. Le grand public peu sensible (ou peu informé ?) face à ce problème ↑

On constate qu’en France, seulement 41 % des internautes se disent préoccupés par la collecte de leurs données à caractère personnel et s’inquiètent de l’usage qui en sera fait par les grandes compagnies du Web.

Pourcentage de personnes se disant préoccupées par la collecte de leurs données à caractère personnel.

Source : https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report

Ce chiffre est déjà inquiétant en soi, puisqu’il signifie donc que près de 60 % des personnes en France n’ont aucune conscience du problème (ou s’en fichent complètement), et dans les deux cas c’est un vrai problème (d’éducation aux médias).

C’est sans aucun doute la conséquence du célèbre « Je m’en fous, j’ai rien à cacher » qui dénote une certaine méconnaissance du fonctionnement du Web actuel et de ce qui se passe en coulisses.

On aura tout intérêt à consulter et à conseiller à ce sujet le site https://jenairienacacher.fr/

De plus, on observe que seulement 31,5 % des internautes (en France) utilisent régulièrement des bloqueurs de pubs.

Et 31,5 % d’internautes utilisateurs de bloqueurs de pubs en France, ça veut là aussi dire 69 % qui acceptent un Web envahi par la pub ou qui ne savent pas comment faire pour l’éviter.

Pourcentage de personnes utilisant régulièrement des bloqueurs de pubs.

Source : https://indd.adobe.com/view/9d9a68f6-38a9-4278-b61c-4506b24240b0 (diapo 608).

5. Agir contre ce fléau ↑

Il apparaît désormais urgent et indispensable de bloquer la pub sur tous nos appareils :

https://bloquelapub.net/

La publicité est une véritable plaie pour le Web actuel :

Elle pollue visuellement toutes les pages visitées,

Elle ralentit l’affichage des autres contenus et consomme de l’énergie inutilement,

Elle rend dépendants la presse, les éditeurs de site web, les créatrices et créateurs,

Elle traque nos moindres clics, surveille toutes nos actions en ligne pour nous pousser à surconsommer,

Elle constitue ainsi une véritable menace permanente pour la sécurité de nos données à caractère personnel.

Quelle solution ?

À l’heure actuelle, la meilleure solution pour s’en prémunir c’est le « combo gagnant » navigateur Firefox + bloqueur de pubs uBlockOrigin sur son ordinateur (+ éventuellement un filtrage sur son réseau local grâce à PiHole) + PersonalDNSFilter sur ses appareils mobiles Android.

➜ Pour ajouter uBlockOrigin dans Firefox :



Accéder au menu hamburger tout en haut à droite de la fenêtre, dans le navigateur Firefox.

Cliquer sur l’entrée « Extensions et thèmes ».

Dans le champ de recherche en haut de la page du nouvel onglet qui s’ouvre, effectuer une recherche sur le terme « ublockorigin » (en un seul mot).

Dans la liste des résultats cliquer sur celui qui apparaîtra sans aucun doute en premier : uBlock Origin (auteur Raymond Hill),

Dans la page qui s’ouvre, il suffit alors de cliquer sur le bouton « Ajouter à Firefox » pour lancer l’installation de cette extension dans votre navigateur préféré.

C’est tout, il n’y a plus rien à faire, votre navigateur est désormais protégé.

uBlockOrigin est disponible sur Firefox (mais pas sur Chrome, évidemment, on comprend bien pourquoi) et bloque toutes les requêtes que fait le navigateur vers des sites qui effectuent du tracking. Par commodité on dit que c’est un bloqueur de pubs parce que le résultat le plus visible du blocage de toutes ces requêtes c’est d’empêcher l’affichage des publicités et uBlockOrigin bloque un maximum de ces sites indésirables.

Dans certaines situations, on pourrait même dire que uBlockOrigin n’est pas qu’un simple adblocker mais plutôt un outil de sécurité indispensable : https://blog.middleearth.fr/ublock-origin-nest-pas-un-adblocker.html

Je souscris à la virgule près à tout ce qui est écrit dans ce billet, c’est tellement vrai ! Les pubs contribuent à rendre le net moins sécurisé. C’est pourquoi il est inquiétant de voir à quel points la majorité des gens (en France, plus des ⅔ des internautes) n’utilisent pas de bloqueurs de pubs.

Cas du navigateur Chrome Le navigateur Chrome, pur produit de Google, en position hégémonique dans le classement des navigateurs les plus utilisés, est un véritable aspirateur à données personnelles... à ce niveau, on ne peut plus dire que c’est un navigateur Web mais plutôt un spyware, un puissant outil de pistage et de pillage de données. Pour savoir pourquoi, pour comprendre comment Chrome a évolué depuis ses débuts de simple navigateur Web plutôt performant pour devenir un puissant outil de pistage, un point d’entrée facile est cette BD qu’il faut vraiment prendre le temps de lire, c’est édifiant :

https://contrachrome.com/comic/681/

(version PDF : https://contrachrome.com/ContraChrome_fr.pdf)

Dans l’esprit de cet article, la seule conclusion qui s’impose ici est :

« On n’utilise PAS Chrome ! »

Bien sûr, en cas d’utilisation de bloqueurs de pubs, de nombreux sites essaient de jouer sur la corde sensible en affichant des messages culpabilisants : en bloquant les pubs, on coupe les revenus aux créateurs, on empêche les « petits » sites d’exister, on les prive des revenus essentiels à leur survie, et patati et patata. Ces messages sont présentés de manière plus ou moins intrusive et sont même parfois bloquants.

Certain⋅e⋅s seront tenter de suivre le conseil et de désactiver leur bloqueur…

Mauvaise idée :

Pour se protéger (escroqueries, arnaques, ransomwares, etc.) et pour protéger un minimum ses données à caractère personnel, la première action consiste donc à utiliser un bloqueur de pubs ! Bloquer les pubs, c’est augmenter le niveau de sécurité de sa navigation.

C’est même le FBI qui le dit ! 😉

6. Cas particulier de YouTube ↑

Youtube n’a pas échappé à la tendance générale et constitue désormais le fer de lance des outils publicitaires de Google. Les vidéos visibles sur Youtube avec un simple compte d’utilisateur gratuit sont littéralement truffées de publicités. On est obligé d’en supporter au début, avant le lancement de la vidéo, mais aussi de manière aléatoire, pendant le visionnage d’une vidéo. C’est parfaitement insupportable.

Heureusement des solutions existent, aussi bien sur téléphone / tablette que sur ordinateur, pour visionner les vidéos sans pubs.

Sur téléphone ou tablette Android

Pour voir les vidéos de Youtube sans AUCUNE pub, sur son téléphone ou tablette Android, on utilisera l’application NewPipe. Cette application n’est bien évidemment PAS disponible sur le Google PlayStore, on comprend pourquoi.

➜ Pour l’obtenir, 3 possibilités :

Le mieux, c’est de l’installer via le magasin d’applications libres FDroid :

https://f-droid.org/fr/packages/org.schabi.newpipe/

Il faudra donc commencer par une étape préalable qui consiste à installer D’ABORD le magasin d’application FDroid, à télécharger sur son téléphone depuis le site officiel : https://f-droid.org/fr/ Cette opération n’est à réaliser qu’une seule fois, de façon à pouvoir disposer du magasin d’applications alternatif FDroid (applications libres et gratuites uniquement). Sinon, télécharger le fichier .apk de l’application NewPipe depuis le site officiel et l’installer : https://newpipe.net/ Sinon, télécharger le fichier apk depuis les dépôts sources sur Github : https://github.com/TeamNewPipe/NewPipe

Sur ordinateur

Pour faire la même chose sur son ordinateur, on installera le logiciel FreeTube, à télécharger depuis le site officiel :

https://freetubeapp.io/

⚠ Attention : cet outil n’a strictement RIEN à voir avec l’application FreeTube qu’on peut trouver sur le Google PlayStore.

FreeTube est un logiciel libre, gratuit et multiplateformes (Windows, macOS et Linux).

FreeTube sur ordinateur et NewPipe sur Android sont deux outils, libres, gratuits et à la disposition de chacun pour visionner toutes les vidéos de YouTube sans aucune pub. Cerise sur le gâteau, chacun des deux permet également le téléchargement des vidéos consultées (dans différentes qualités, ou même de l’audio seul).

Que demander de plus ?

7. En résumé ↑

En conclusion, pour protéger vos données personnelles et votre vie privée, un petit récapitulatif du strict minimum nécessaire pour naviguer sur internet en toute tranquillité :

Ne pas utiliser Chrome Bloquer les pubs (toutes !) Paramétrer son navigateur (Firefox) pour refuser les cookies Sur ordinateur : utiliser un navigateur libre comme Firefox avec les extensions suivantes installées :

uBlockOrigin : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ublock-origin/

: https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ublock-origin/ Privacy Badger : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/ Sur mobile :

navigateur Firefox + extension uBlockOrigin

application PersonalDNSFilter : https://zenz-solutions.de/personaldnsfilter-wp/ Des explications pour Personal DNSFilter : https://sebsauvage.net/wiki/doku.php?id=dnsfilter Bonus : on peut en plus de tout ce qui précède rajouter une couche et bloquer AUSSI les pubs sur toutes les machines connectées dans son réseau local (tablettes, smartphones) en installant PiHole sur un RaspberryPi pour faire bonne mesure. Pour Youtube, on utilisera les deux outils dédiés, FreeTube sur ordinateur et NewPipe sur Android.

Moi, à chaque fois que j’utilise un ordinateur où il n’y a pas de bloqueur de pubs installé dans le navigateur…

8. Pour en savoir plus :

Données personnelles, des enjeux économiques énormes :

https://culture-et-outils-libres.forge.apps.education.fr/donnees-personnelles.html

https://culture-et-outils-libres.forge.apps.education.fr/donnees-personnelles.html Les couts sociétaux de la publicité en ligne :

https://www.laquadrature.net/2020/12/06/les-couts-societaux-de-la-publicite-en-ligne/

https://www.laquadrature.net/2020/12/06/les-couts-societaux-de-la-publicite-en-ligne/ Podcast : Publicité sur internet, pourquoi et comment la bloquer ?

https://video.lqdn.fr/w/fJQHCHGUud8vfx2Q4VfmeG

: Publicité sur internet, pourquoi et comment la bloquer ? https://video.lqdn.fr/w/fJQHCHGUud8vfx2Q4VfmeG Cover your tracks : testez votre navigateur pour savoir si vous êtes protégés (et jusqu’à quel point) contre le tracking des sites Web et contre le fingerprinting.

https://coveryourtracks.eff.org/

: testez votre navigateur pour savoir si vous êtes protégés (et jusqu’à quel point) contre le tracking des sites Web et contre le fingerprinting. https://coveryourtracks.eff.org/ Exodus Privacy : découvrir les traqueurs cachés dans les applications Android.

https://exodus-privacy.eu.org/fr/

Mentions légales

Bloquer la pub, un réflexe salutaire by Alain MICHEL – Bureau de la Formation et de l’Innovation – AEFE, is licensed under CC BY-SA 4.0